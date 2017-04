Vlaamse politici reageren op behandeling Tsjetsjeense homo's: 'Ik vrees dat ze weinig onder de indruk zijn van onze verbolgenheid'

Deze week bereikten ons verontrustende berichten uit de autonome Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, waar volgens mensenrechtenorganisaties een systematische campagne van geweld specifiek gericht op homoseksuele mannen aan de gang is. Amnesty International en Human Rights Watch waarschuwen dat meer dan 100 homo's in de regio door de plaatselijke autoriteiten werden opgepakt, gevolgd door opsluiting, marteling en - in sommige gevallen - dood in strafkampen. Het LGBT-platform Advocate schrijft dat electroshocks horen bij de ondervragingstechnieken in de kampen. Gedetineerden kunnen vrijgekocht worden door hun geliefden en familie, die al hun bezittingen verpatsen om hun dierbaren te redden.

