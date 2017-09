'Vlaamse leerkrachten beconcurreren elkaar te veel'

'Ik was de enige van mijn klas die leraar wou worden', zegt Arne Verhaegen. 'In Vlaanderen is dat dan ook niet bepaald een droomberoep. Leerkrachten vertellen me vaak dat ze in het onderwijs zijn gerold omdat ze niet goed wisten wat ze anders moesten doen. Dat komt niet alleen doordat leerkracht in Vlaanderen geen prestigieuze job is, maar ook omdat het onderwijssysteem voor veel verbetering vatbaar is.' Daar werd leraar geschiedenis Arne Verhaegen zich pas echt van bewust toen hij jaren geleden in Finland terechtkwam, waar hij ondertussen ook woont.

...