Vlaams minister-president Bourgeois: 'EU moet bemiddelen tussen Israël en Palestijnen'

Bourgeois veroordeelt het bloedbad aan de grens tussen Gaza en Israël. Bij gewelddadige confrontaties aan de grens van de Gazastrook met Israël zijn maandag volgens Palestijnse bronnen zeker 58 personen om het leven gekomen. Onder de doden is volgens de Palestijnse regering zelfs een baby van 8 maanden, die overleed na het inademen van traangas. Ongeveer 2.771 anderen raakten gewond.

Maandag was de 70e verjaardag van de stichting van Israël en de dag van de officiële verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv in Jeruzalem. Vandaag wordt nieuw geweld verwacht, want de Palestijnen herdenken op 15 mei de Nakba (Arabisch voor 'catastrofe'), het moment dat ze hun grondgebied moesten ontvluchten in 1948.

Twee kanten

Het bloedbad aan de grens tussen Gaza en Israël 'schokt elk weldenkend mens', zo reageerde de Vlaamse regeringsleider vanuit Vietnam, waar hij een economische missie leidt.

'Hamas handelt totaal onverantwoordelijk door mensen massaal de grens over te sturen, in volle bewustzijn dat dit door Israël beantwoord zal worden met een harde reactie. Anderzijds is het neerschieten van ongewapende protestvoerders door het Israëlische leger buiten alle proportie en totaal onaanvaardbaar', klinkt het.

Tweestatenoplossing

Bourgeois vindt het de hoogste tijd voor een duurzame en vreedzame oplossing waarbij Hamas het bestaansrecht van Israël erkent en waarbij Israël akkoord gaat met een twee-staten-oplossing. De minister-president roept de Europese Unie op om een actieve bemiddelende rol op te nemen om tot een tweestatenoplossing en een gedeelde hoofdstad te komen.

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump eind vorig jaar al aangekondigd Jeruzalem officieel te erkennen als hoofdstad van Israël en de ambassade van de VS te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, deed minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders al een oproep tot vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen 'in de schoot van Europa'.

Niet zonder VS

Tegelijk erkende Reynders dat een oplossing er nooit kan komen zonder de Verenigde Staten. 'Amerika zal altijd een partner zijn, het is onmogelijk een echt akkoord te bereiken zonder druk op Israël.

Kort na zijn eedaflegging als Amerikaans president begin 2017 kondigde Trump al aan dat de VS onder zijn leiding niet langer zullen vasthouden aan een tweestatenoplossing.