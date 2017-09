VK wil 'diepgaand veiligheidspartnerschap' met EU na brexit

De conservatieve regering in Londen engageert zich 'onvoorwaardelijk voor het behoud van de Europese veiligheid', zo staat in een werkdocument dat dinsdag is gepubliceerd.

In het document ambieert de Britse regering een 'diepgaand veiligheidspartnerschap' met de Europese Unie dat hechter is dan met eender welk ander land buiten de Unie, zo luidt het in het document. Zo suggereren de Britten dat ze met militaire middelen kunnen blijven bijdragen aan Europese operaties, dat de samenwerking over sancties kan voortgezet worden en dat er nog steeds gemeenschappelijke standpunten over buitenlands beleid ingenomen kunnen worden.

Eind maart, toen de Britten de procedure voor hun vertrek uit de Europese Unie formeel op gang trokken, ontstond her en der de perceptie dat de Britse premier Theresa May de samenwerking op het vlak van veiligheid en defensie afhankelijk wou maken van het binnenhalen van een handelsakkoord.

Dit document slaat een andere toon aan. 'Dit is geen chantage. Dit is geen standpunt voor de onderhandelingen', zo beklemtoonde minister van Defensie Michael Fallon op de openbare radiozender BBC Radio 4. 'Wat wij doen, en wat iedereen vraagt, is uit de doeken doen hoe wij het nieuwe partnerschap na brexit zien.' 'We willen samen het terrorisme bestrijden. Dat is heel belangrijk. We dreigen niet', voegde hij toe.

De Navo blijft voor Londen de hoeksteen van de Britse defensie, maar de conservatieve regering in Londen wil ook zijn 'operationele, institutionele en industriële' samenwerking met de Europese Unie 'maximaliseren'. Het document bevat wel geen concreet voorstel voor een mechanisme waarin die samenwerking georganiseerd kan worden.

De defensiepaper is het twaalfde document waarin de Britse regering haar licht laat schijnen over de brexitonderhandelingen en de relaties met de Europese Unie na het Britse vertrek in het voorjaar van 2019. De samenwerking in de strijd tegen misdaad en de Britse toekomst bij Europol worden aangesneden in een document dat later wordt gepubliceerd.