Visumrel voorbij: Amerikanen en Turken reiken mekaar weer visa uit

De VS gaan opnieuw visa uitreiken in Turkije. Als reactie op de aankondiging van de Amerikaanse ambassade in Ankara besliste de Turkse ambassade in Washington meteen om hetzelfde te doen voor Amerikanen.

Visumrel

Daarmee lijkt de 'visumrel' tussen beide landen na bijna drie maanden te zijn afgelopen.

De VS hadden op 8 oktober beslist om met onmiddellijke ingang al hun niet-immigratiegebonden visadiensten in Turkije op te schorten, nadat twee medewerkers van het Amerikaanse consulaat in Istanboel gearresteerd waren. Ze werden door Turkije verdacht van spionage en van banden met Fethullah Gulen, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de organisatie van de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016.

In een reactie op de Amerikaanse beslissing schortte Turkije ook alle niet-immigratiegebonden visadiensten met de VS op.

Ontkend

Dat beide landen opnieuw uitreiken aan elkaar, betekent echter niet dat alle plooien weer gladgestreken zijn. De twee lokale medewerkers van de Amerikaanse consulaten zitten nog altijd in de gevangenis. Ook valt op dat in de mededeling van de Amerikaanse ambassade benadrukt wordt dat er 'garanties op hoog niveau' zijn dat er geen onderzoek loopt naar andere lokale medewerkers van de Amerikaanse consulaire diensten in het land.

Turkije benadrukt in zijn mededeling evenwel dat de gerechtelijke diensten 'onafhankelijk' werken en dat er 'geen garanties' zijn gegeven voor de lopende gerechtelijke procedures.