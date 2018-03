Vijftien Palestijnen gedood door Israëlisch leger bij protestactie Gazastrook, VN houdt spoedzitting

Israëlische soldaten hebben minstens vijftien Palestijnen gedood en meer dan 1.400 anderen verwond bij de grens van de Gazastrook, waar tienduizenden betoogden voor het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar huis terug te keren in wat vandaag Israël is. De balans kwam van het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook. De VN-Veiligheidsraad houdt vrijdagavond een spoedzitting over het geweld.