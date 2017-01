Vijfsterrenbeweging trekt niet naar ALDE-fractie van Verhofstadt

De zeventien Europarlementsleden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) stappen dan toch niet over naar de liberale ALDE-fractie. Dat bevestigt de woordvoerder van fractievoorzitter Guy Verhofstadt maandag aan Belga. Nu de overstap afgesprongen is, blijven de liberalen met hun 68 leden de vierde grootste fractie in het Europees Parlement, na de EVP (217), de sociaaldemocratische S&D (189) en de conservatieve ECR (74). Met de parlementsleden van M5S was ALDE de derde fractie geworden.

M5S zat oorspronkelijk in Europa van Vrijheid en Direct Democratie (EVDD), de fractie waarin M5S samen met het UKIP van Nigel Farage 41 van de 48 zetels heeft. Grillo vreesde dat de fractie zou wegkwijnen omdat het doel van Farage, een brexit, volgens de Italiaanse komiek bereikt was.

Nu lijkt ook bij de EVDD de deur voor een terugkeer van Grillo en co definitief dicht. Hij kondigde zelfs de geboorte van een nieuwe politieke beweging aan: DDM (Direct Democracy Movement).

Anti-euro blijven

Dat er gesprekken werden gevoerd tussen M5S-leider Beppe Grillo en Verhofstadt raakte zondag bekend. Er was zelfs al een manifest ondertekend waarin de als eurosceptische te boek staande M5S de pro-Europese waarden van de ALDE onderschrijft. In het princiepsakkoord, dat Politico kon inkijken, stond onder andere dat beide groepen hun kernwaarden delen rond vrijheid, gelijkheid en transparantie en geloven in een fundamentele hervorming van de Europese Unie.

De leden van M5S keurden de overstap naar de ALDE met een grote meerderheid goed. Liefst 78,5 procent koos ervoor om EVDD te verlaten.

Maandagavond besliste het bureau van ALDE om de hele overstap van tafel te vegen. 'Alle mogelijke krachten hebben zich tegen ons gekeerd', zegt Beppe Grillo in een statement op zijn blog.

Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) wijst er ook op dat 'het voorstel niet door de hele groep gedragen werd'. Verschillende nationale delegaties hadden al laten weten tegen de toetreding van Grillo en co te zullen stemmen. Uiteindelijk werd het punt van de agenda gehaald.

In een mededeling heeft Verhofstadt het maandagavond over 'onvoldoende garanties om samen naar Europese hervormingen te streven'. 'Er zijn onvoldoende raakvlakken om door te gaan met het verzoek van de Vijfsterrenbeweging om de ALDE-fractie te vervoegen. Over verschillende belangrijke Europese dossiers blijven onze standpunten fundamenteel verschillend.' Toch zullen de ALDE en M5S op terreinen als leefmilieu, transparantie en directe democratie blijven samenwerken, zegt de Belgische fractieleider.