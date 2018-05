Vijfde poging regeringsvorming Catalonië start zaterdag

Parlementsvoorzitter Roger Torrent heeft Torra, na een consultatieronde met de partijleiders, officieel genomineerd.

Als de Catalanen voor 22 mei geen nieuwe regering hebben, moeten er nieuwe verkiezingen komen.

Het Spaanse gerecht heeft nog altijd een procedure lopen tegen Puigdemont. Tegen Torra, een nieuwkomer in de politiek, lopen geen procedures. Puigdemont bevindt zich nog altijd in Duitsland, waar hij wacht op een beslissing van het Duitse gerecht over een uitlevering aan Madrid.

Verwacht wordt dat Torra bij de eerste stemming geen absolute meerderheid van de stemmen zal binnenhalen. Maandag volgt dan een nieuwe stemming, en daar zou Torra wel een gewone meerderheid kunnen binnenhalen.

De drie partijen die ijveren voor onafhankelijkheid hebben met 69 van de 135 zetels wel een absolute meerderheid, maar de vier parlementsleden van de linksradicale CUP willen enkel Puigdemont als kandidaat-minister-president aanvaarden.

Maandag volstaan 65 stemmen, maar dan moet de CUP zich onthouden bij de stemming. Dit weekend houdt die partij een congres om te bepalen hoe ze zullen stemmen.

