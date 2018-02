Het ongeval gebeurde vlakbij het meer van Carcès, in de buurt van Brignoles ten noorden van St.Tropez, in het departement Var. In de ene helikopter zaten drie mensen, in de andere twee. Nog niet alle lichamen zijn geborgen. Een dodelijk slachtoffer zit nog vast onder de cabine van een helikopter.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Beide helikopters waren eigendom van de militaire vliegschool Ealat.