Vierde 'Mars van de Schaamte' in Jeruzalem tegen corruptie Netanyahu

Behalve in de twee grootste steden vonden ook -kleinere- demonstraties plaats in Haifa, Rosh Pina en Tzemach Junction. Volgens de Israëlische krant Haaretz stapten voor de eerste keer ook rechtse betogers mee, mensen die voor Netanyahu's Likoedpartij hebben gestemd.

Tegen Netanyahu lopen twee politieonderzoeken, één wegens het aanvaarden van steekpenningen van rijke zakenlui en één omdat hij zou geprobeerd hebben om het op een akkoordje te gooien met de eigenaar van Yediot Ahronoth, een populaire krant die vaak kritisch over de premier schrijft.

En dan is er nog de 'onderzeeërzaak', waarbij vertrouwelingen van Netanyahu zijn betrokken. Die zaak behelst omkoperij in een miljardendeal tussen Duitsland en Israël over het aanschaffen van duikboten.

Het protest brak pas echt los toen een wetsvoorstel begon te circuleren dat de politie zou verbieden aanbevelingen tot vervolging te publiceren. Met dat voorstel wordt geprobeerd Netanyahu uit de wind te houden.