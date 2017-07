Vier voornaamste Cumhuriyet-medewerkers blijven opgesloten

Onder de zeven medewerkers die voorlopig vrij zijn, bevindt zich onder meer karikaturist Musa Kart. De vier die opgesloten blijven, zijn columnist Kadri Gürsel, onderzoeksjournalist Ahmet Sik, hoofdredacteur Murat Sabuncu en eigenaar Akin Atalay. De aanklager had in zijn pleidooi gevraagd slechts vijf beklaagden vervroegd vrij te laten, maar de rechter besliste zeven van hen vrij te laten.

In totaal staan 17 journalisten, directeurs of andere medewerkers die voor Cumhuriyet werken of werkten terecht in dit proces, onder meer omdat ze verschillende 'gewapende terreurbewegingen', zoals de PKK, de extreemlinkse DHKP-C en de Gülenbeweging, geholpen zouden hebben.

Ze riskeren tot 43 jaar cel. Elf van hen, onder wie ook de zeven die binnenkort voorwaardelijk vrijkomen, zitten bijna allemaal al negen maanden opgesloten.

Hun proces begon maandag, en is vrijdagochtend hervat met de pleidooien van de advocaten. Volgens de site P24, gespecialiseerd in de persvrijheid, zitten in Turkije momenteel 166 journalisten opgesloten, de meesten van hen in het kader van de noodtoestand na de mislukte staatsgreep.