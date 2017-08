Vier overgebleven verdachten aanslagen Catalonië voor onderzoeksrechter

De vier nog levende verdachten van de aanslagen in Catalonië van afgelopen donderdag zijn dinsdagochtend rond 8 uur aangekomen op de rechtbank in Madrid. Verwacht wordt dat de rechter hen in staat van beschuldiging zal stellen voor de aanslagen, die aan 15 mensen het leven hebben gekost.