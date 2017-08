Vier keer meer asielaanvragen uit Latijns-Amerika in Spanje

In de eerste helft van dit jaar waren er vier keer meer asielaanvragen uit Latijns-Amerika in Spanje dan in 2016, becijferde Eurostat en schrijft El Pais dinsdag. De Venezolanen maken met 5.015 asielaanvragen de grootste groep uit, gevolgd door inwoners van Colombia, El Salvador en Honduras.