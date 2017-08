Vier doden bij rellen in Nairobi, kiescommissie ontkent hackeraanval

Huidig president Uhuru Kenyatta ligt volgens de voorlopige resultaten, met ruim 96 procent van de stembureaus geteld, ver voor op zijn uitdager Raila Odinga. Kenyatta kreeg volgens die telling 54,32 procent van de stemmen achter zijn naam, tegenover 44,80 procent voor Raila Odinga, maar die laatste verwerpt de resultaten. De kiescommissie werd gehackt en er zou daardoor sprake zijn van "massale fraude" in Odinga's nadeel, aldus de uitdager woensdag in een persconferentie.

De kiescommissie bleef lange tijd onduidelijk over de feiten, maar heeft intussen ontkend dat ze gehackt werd. "Er is op geen enkel moment - voor, tijdens of na de stemming - sprake geweest van een interne of externe inbreuk in ons systeem", verklaarde directeur Ezra Chiloba van de kiescommissie op een persconferentie.