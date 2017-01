Vier doden bij aanslag met vrachtwagen in Jeruzalem

Bij een aanslag met een vrachtwagen in Oost-Jeruzalem zondag zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Israëlische televisie. Er zijn ook minstens vijftien gewonden, van wie er een erg aan toe is. De dader werd doodgeschoten door de politie.

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu was die dader een lid of "sympathisant" van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Indien dit klopt, zou het de allereerste aanslag van IS betreffen op Israëlisch grondgebied. Eerder had de Palestijnse beweging Hamas de aanslag verwelkomd, maar er geen verantwoordelijkheid voor opgeëist.

Het incident gebeurde op een drukke promenade die uitzicht biedt op de oude stad. De chauffeur van de truck, volgens de Israëlische televisie een Palestijn, reed in op soldaten die net van een bus stapten. De dodelijke slachtoffers zijn drie vrouwen en een man, allen twintigers. Volgens een verslaggever ter plaatse "ramde de truck de soldaten, reed vervolgens achteruit en ramde hen opnieuw".