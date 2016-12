Vicevoorzitster pro-Koerdische oppositiepartij HDP in voorlopige hechtenis in Turkije

Twee dagen na haar arrestatie heeft een rechtbank in Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije beslist om Aysel Tugluk de vicevoorzitster van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, in voorarrest te plaatsen. Het openbaar ministerie beticht Tugluk van de 'leiding over een terroristische organisatie.' Dat meldde het staatspersagentschap Anadolu. Met die motivering verordende de rechtbank woensdag een arrestatiebevel tegen Tugluk. De HDP bevestigde dat de mensenrechtenactiviste in voorlopige hechtenis zit.

De vicevoorzitster van de HDP is tegelijkertijd ook de advocate van partijvoorzitters Selahattin Demirtas en Figen Yüksekdag, naast tien andere HDP-parlementsleden die sinds vorige maand op verdenking van terroristische activiteiten in voorarrest zitten. Een antiterreureenheid had Tugluk maandag in haar woning in Ankara opgepakt en vervolgens naar de Koerdische grootstad Diyarbakir gebracht. De HDP heeft haar arrestatie als illegaal gelaakt.

President Recep Tayyip Erdogan beschouwt de HDP als de verlengde arm van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Tegen de meesten van de 59 HDP-parlementsleden voert het OM een onderzoek op verdenking van terreur.

In november werden ook al twaalf parlementsleden van HDP opgepakt in het kader van een 'antiterreuronderzoek'. Dat leidde tot heel wat protesten, onder andere in Brussel.