Vicepremier: 'Premier Rutte is slap aftreksel van populist'

Lodewijk Asscher, van de sociaal-democratische PvdA, bekritiseerde een verkiezingsadvertentie van premier Mark Rutte waarin wordt gesteld dat mensen die de Nederlandse "normen en waarden" niet delen maar moeten vertrekken.

"Als je iets niet bevalt, ga je dingen veranderen", aldus Asscher tijdens zijn lezing. De rechtsliberale VVD van Rutte "flirt ook met de onzekerheid over de Nederlandse identiteit".

Asscher verwees daarbij naar Rutte die eind vorig jaar uithaalde naar de publieke omroep omdat die mensen niet langer een fijne kerst zou wensen, terwijl dat niet klopte.

'Olifant'

Volgens De Telegraaf kwam de VVD van Geert Wilders tijdens het college niet bij naam ter sprake, maar ging het des te meer over de VVD. De partij waarmee hij de afgelopen vier jaar heeft geregeerd, strooit volgens Asscher namelijk "mensen zand in de ogen" en stampt "als een olifant over de zekerheden van de middenklasse".

Nederland houdt op 15 maart verkiezingen voor de Tweede Kamer, waarbij een nieuwe coalitie tot stand kan komen.

De PvdA-voorman streeft naar een progressief kabinet waarbij hij ook plaats ziet voor het christendemocratische CDA. Eerder kwam hij tot een "stembusakkoord" met SP en GroenLinks over de aanpak van de arbeidsmarkt. Hij hoopt ook een gelijkaardig akkoord af te sluiten over de zorgsector. Een fusie met linkse partij(en) ziet hij niet zitten.

Eerder sloot Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zich in een opiniestuk voor Knack.be aan bij de uitspraken van Rutte.

(Belga/RR)