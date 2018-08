Vicepremier Italië: 'Zonder oplossing voor migranten geen betalingen meer aan EU'

Dat schip van de Italiaanse kustwacht ligt nog altijd aangemeerd in de haven van Catania, op het Italiaanse eiland Sicilië.

'Als de EU vrijdag geen akkoord vindt over het schip Diciotti en over de verdeling van de vluchtelingen, dan is de Vijfsterenbeweging niet langer bereid de EU jaarlijks 20 miljard euro te geven', verklaarde Di Maio, die ook vicepremier is, in een videoboodschap die hij zelf via Facebook verspreidde.

Diffondete il mio messaggio Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il MoVimento 5 Stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea. Geplaatst door Luigi Di Maio op Donderdag 23 augustus 2018

Hongerstaking

De geredde migranten bevinden zich al meer dan een week op de boot van de Italiaanse kustwacht. In de haven van Catania zijn 27 minderjarigen van boord kunnen gaan, maar 150 anderen zitten er nog altijd vast.

Volgens senator Davide Faraone van de sociaaldemocratische partij PD zijn sommige inzittenden intussen in hongerstaking gegaan.

Overleg

De Italiaanse regering eist dat ook andere EU-landen migranten van het schip opnemen.

Vrijdag komen in Brussel vertegenwoordigers van verschillende EU-landen samen om over de opvang van migranten te spreken. Een woordvoerder van de EU wenst niet mee te delen welke landen daaraan meedelen. De bijeenkomst staat open 'voor iedereen die geïnteresseerd is in een Europese oplossing', zo klinkt het.

In een reactie op de uitspraak van Di Maio heeft een woordvoerder van de Europese Commissie wel laten verstaan dat 'dreigementen geen oplossing bieden'.