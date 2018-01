Vicedirecteur FBI stapt op

Dat meldt NBC News onder aanhaling van bronnen binnen het Federal Bureau. Een officiële aankondiging van het ontslag is er (nog) niet.

McCabe kondigde in december bij een hoorzitting achter gesloten deuren van het Comité Inlichtingen van het Huis van Afgevaardigden reeds zijn intentie om ontslag te nemen aan. McCabe was, nadat James Comey zijn ontslag kreeg van president Trump, even de nummer één van het FBI. Ook hij kreeg het aan de stok met Trump over veronderstelde banden met team-Clinton en samenwerking met het Democratisch Nationaal Comité om Trump afgezet te krijgen via 'Russiagate'.