'Verzoening Hamas en Fatah weerspiegelt fundamentele shift in Midden-Oosten'

Wat betekent een verzoening tussen de twee belangrijkste Palestijnse partijen voor de regio? Midden-Oostenkenner Koert Debeuf, directeur van het Europese filiaal van The Tahrir Institute for Middle East Policy, legt uit. 'Dit is sowieso een belangrijke evolutie vanuit Palestijns oogpunt. De vraag is hoe Israël reageert.'