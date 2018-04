Vervroegde verkiezingen in Turkije: 'Als Erdogan wint, is het gedaan met de Turkse democratie zoals wij ze kennen'

Op 16 april vorig jaar konden de Turken al stemmen over een aantal grondwetswijzingen. Die wijzigingen zouden meer macht geven aan de president en het parlementair systeem doen vervellen in een presidentieel systeem. Die veranderingen zouden in voege treden na de volgende verkiezingen, die Recep Tayyip Erdogan nu dus wil vervroegen. Nu moet de kiescommissie de nieuwe datum nog goedkeuren, 'maar dat is een formaliteit', zegt Rochtus.

...