Vertraging Europees luchtverkeer dit jaar al meer dan verdubbeld

De vertragingen in het Europese luchtverkeer zijn dit jaar volgens de luchtvaartorganisatie IATA (International Air Transport Association) meer dan verdubbeld. In de eerste helft van 2018 hadden de vliegtuigen per dag zowat 47.000 minuten vertraging, een stijging van 133 procent vergeleken met dezelfde periode van 2017.