Verschillende hommages na overlijden Winnie Mandela

'Ze weigerde om op te geven ondanks de opsluiting van haar echtgenoot, de voortdurende intimidaties ten aanzien van haar familie door de ordediensten, haar gevangenschap en verbanning en alle verboden. Haar uitdagende houding heeft mij en hele generaties militanten diep geïnspireerd', reageerde Desmond Tutu.

Ook Zuid-Afrikaans president Cyril Ramaphosa bracht hulde aan het icoon van de antiapartheid. 'Vandaag hebben we een moeder, een grootmoeder, een vriendin, een kameraad, een leider en een icoon verloren', zei hij in een televisietoespraak. 'Jarenlang verdroeg ze de druk van de zinloze brutaliteit van het apartheidsregime met stoïcisme en standvastigheid.'

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres betuigde eveneens zijn medeleven. Hij noemde Winnie Mandela een 'sterke en onbevreesde stem in de strijd voor gelijke rechten'.

Winnie Mandela overleed maandag in Johannesburg op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een slepende ziekte. Als echtgenote van Nelson Mandela en activiste werd ze op korte tijd erg populair bij de aanhang van het ANC, die haar de 'Moeder des Vaderlands' noemde.

Even vaak werd ze echter afgeschilderd als een schandaaldiva en een frauduleuze bedriegster. In haar strijd tegen de apartheid bleek de activiste bereid te zijn om wel heel ver te gaan. Ze werd in 1998 schuldig bevonden aan diverse schendingen van de mensenrechten.