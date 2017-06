Verschillende doden bij 'terroristische aanval' in Londen

Over de juiste omstandigheden van de verschillende incidenten heerst nog veel onduidelijkheid. Getuigen maakten melding van schoten en steekpartijen. De politie heeft tot nu toe enkel gemeld dat er tijdens de interventie in Borough Market schoten werden afgevuurd.

De incidenten worden behandeld als terreurdaden. Dat heeft de poltie gemeld. Eerder meldde premier Theresa May al dat de incidenten behandeld worden als "mogelijke terreurdaad".

Volgens de openbare omroep BBC viel aan de London Bridge minstens één dode, terwijl de politie nog op zoek zou zijn naar drie verdachten die gewapend zijn. De British Transport Police maakte melding van "verschillende gewonden".

Sky News meldt dat een persoon werd opgepakt in Vauxhall.

De Britse premier Theresa May en de Londense burgemeester Sadiq Khan staan in contact met de hulpdiensten. Het Witte Huis liet weten dat ook president Donald Trump op de hoogte werd gebracht van de incidenten.

De Metropolitan Police verklaarde via Twitter dat ze pas extra informatie zal geven over het incident wanneer ze de feiten kan bevestigen.

Officers have then responded to reports of stabbings in #BoroughMarket. Armed officers responded and shots have been fired. 2/3