Verontruste reacties op nieuwe Amerikaanse nucleaire strategie: 'brengt mensheid dichter bij de vernietiging'

In de verklaring over de nucleaire strategie, die vrijdag werd voorgesteld, staat dat het Pentagon kernwapens met een kleinere explosieve kracht wil ontwikkelen. "Onze strategie moet garanderen dat Rusland begrijpt dat de inzet van atoomwapens - hoe beperkt ook - onaanvaardbaar is", klinkt het.

Het Amerikaanse leger zegt te vrezen dat Moskou de Amerikaanse kernwapens als te groot beschouwt om te gebruiken, waardoor ze dus niet langer een efficiënte afschrikking vormen. Kleinere atoombommen zouden dat veranderen, klinkt het.

Het zou dan gaan om bommen met een kracht lager dan 20 kiloton. De Britse openbare omroep BBC merkt wel op dat dergelijke wapens nog steeds verwoestend zijn. De atoombom die op de Japanse stad Nagasaki is gedropt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, had zowat dezelfde kracht en doodde meer dan 70.000 mensen.

Rusland reageerde zaterdag al "diep teleurgesteld" en waarschuwt dat het "de noodzakelijke maatregelen" zal treffen om de Russische veiligheid tegenover de Verenigde Staten te garanderen. "Vanaf de eerste lezing springt het oorlogszuchtige en anti-Russische karakter van het document in het oog", aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook kritiek van China en Iran

De review verwijst ook naar de "onvoorspelbare" Noord-Koreaanse dreiging en uit de Amerikaanse "bezorgdheden" tegenover China en Iran.

We hopen dat de Verenigde Staten hun koudeoorlogsmentaliteit laten varen

Volgens Peking wordt de Chinese nucleaire slagkracht opgeblazen en wordt in de beleidsverklaring vooral gespeculeerd . China "verzet zich vastberaden" tegen de 'Nuclear Posture Review', aldus het staatspersagentschap Xinhua. "We hopen dat de Verenigde Staten hun koudeoorlogsmentaliteit laten varen, de verantwoordelijkheid opnemen bij de nucleaire ontwapening en de Chinese nationale defensie en militaire ontwikkeling correct beoordelen", aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif brengt de nieuwe nucleaire strategie van de VS de mensheid dichter bij de "vernietiging". Het beleid "weerspiegelt een verhoogde afhankelijkheid van atoombommen, in overtreding met NPT" (het nonproliferatieverdrag), aldus Zarif op Twitter. "De koppigheid van Trump" om het Iraanse kernakkoord af te schaffen, "komt van dezelfde gevaarlijke onbedachtzaamheid", aldus nog de minister.