'Vermoorde' Russische journalist is nog in leven

De Russische journalist Arkadi Babtsjenko, over wie was bericht dat hij dinsdagavond in de Oekraïense hoofdstad Kiev was doodgeschoten, is nog in leven. Dat is gebleken op een persconferentie van de Oekraïense staatsveiligheid (SBU). Kiev beschuldigde Rusland er wel van een moord de journalist gepland te hebben.

Een opvallend levendig ogende Babtsjenko verscheen woensdag op een persconferentie waarop er meer uitleg over de zaak zou worden gegeven. Het hoofd van de SBU, Vasil Hritsak, beklemtoonde op de persconferentie dat "de Russische speciale diensten" een moord op Babtsjenko gepland hadden.

Daarop hebben de Oekraïense veiligheidsdiensten zelf een moord in scène gezet, om op die manier daders te kunnen pakken. Het brein achter de aanslag is opgepakt.

De moord op Babtsjenko zou gedurende meer dan een maand zijn voorbereid. Eerder was meegedeeld dat de Russische journalist, die zeer kritisch stond tegenover het Kremlin, dinsdag bij hem thuis werd omgebracht in een buitenwijk van Kiev.

Babtsjenko dankte iedereen die om zijn "overlijden" heeft getreurd.