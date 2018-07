Verkiezingsdag Mali: Meerdere aanslagen, beperkte opkomst

De internationale gemeenschap verwacht van de overwinnaar dat die het vredesakkoord uit 2015 weer op gang brengt. Het akkoord werd destijds ondertekend door de regering en de toenmalige Touareg-rebellie. Maar de uitvoering ervan laat op zich wachten.

VN-blauwhelmen en de Franse organisatie Barkhane zijn in Mali aanwezig om de vrede te handhaven. Ondanks het akkoord zijn de jihadistische aanslagen niet verdwenen, maar zelfs uitgebreid van het noorden naar het centrum en zuiden van het land. De terreur bereikte ook Burkina Faso en Niger.

Rond 18 uur plaatselijke tijd (20 uur in België) sloten de stembussen en begon het tellen van de stemmen. De eerste resultaten worden binnen twee dagen verwacht, de officiële voorlopige resultaten tegen 3 augustus, en een eventuele tweede ronde op 12 augustus.

Meer dan acht miljoen kiezers waren opgeroepen om te stemmen voor aftredend president Ibrahim Boubacar Keïta of een van zijn 23 concurrenten. Hoe groot de opkomst was, is nog niet bekend. Maar volgens de eerste vaststellingen van verkiezingswaarnemers zal ze niet hoog liggen. Traditioneel ligt de opkomst laag in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in het uitgestrekte West-Afrikaanse land.

Hoewel het land een grote culturele uitstraling heeft, is amper een derde van de volwassenen gealfabetiseerd. Eerste minister Soumeylou Boubeye Maïga zei in een persbericht 'tevreden' te zijn over de verkiezingen. 'Ondanks de kleine veiligheidsincidenten en de gevallen van overmacht. Door de weersomstandigheden kon er niet gestemd worden op enkele zeer geïsoleerde plaatsen.'