Verkiezingscommissie roept ja-kamp uit tot winnaar in Turks referendum; oppositieleider accepteert resultaat niet

Volgens Güven heeft het ja-kamp gewonnen met een verschil van 1,25 miljoen stemmen, en moeten nog slechts 600.000 stembiljetten worden geteld. De voorzitter voegt nog toe dat het definitieve resultaat "binnen 11 of 12 dagen" bekend zal zijn.

Persagentschap Anadolu meldde eerder al dat 99,45 procent van de stemmen geteld is. De Turkse premier Binali Yildirim eiste eerder op de avond al de overwinning op, en president Recep Tayyip Erdogan sprak van een historisch referendum.

Het Turkse volk moest zich uitspreken over een grondwetsherziening waardoor Turkije zou evolueren van een parlementair naar een presidentieel bestuurssysteem.

Niet accepteren

De Turkse oppositieleider Kemal Kilicdaroglu zal het resultaat van het referendum van zondag niet accepteren. "Dit referendum heeft een waarheid aan het licht gebracht: minstens 50 procent van dit volk heeft 'neen' gezegd", aldus de CHP-voorzitter zondagavond aan de pers. Zijn partij zal het resultaat aanvechten.

De oppositie klaagt aan dat de verkiezingscommissie stembiljetten goedkeurde die geen officiële stempel hadden van de stembureaus. De autoriteiten hebben "de legitimiteit van het referendum in vraag gesteld en een schaduw geworpen op de beslissing van de natie", aldus Kilicdaroglu, die toevoegt dat de kiescommissie haar eigen eisen heeft genegeerd. "We zullen tot het einde vechten", zei hij nog. De pro-Koerdische HDP kondigde al aan in beroep te gaan tegen twee derde van de stemmen.

Met 99,82 procent van de stemmen geteld, wint het ja-kamp met 51,2 procent van de stemmen. Volgens grafieken op de website van Anadolu hebben de mensen in de steden vooral "neen" gestemd, terwijl in het binnenland vooral voor de grondwetswijziging van president Recep Tayyip Erdogan waardoor Turkije moet evolueren van een parlementair naar een presidentieel bestuurssysteem. In België stemde 76,20 procent van de Turken "ja"