Conservatieven van May blijven grootste partij, maar verliezen meerderheid

Nog niet alle resultaten zijn bekend, maar de partij maakt geen kans meer om aan de vereiste 326 van de 650 zetels voor een absolute meerderheid te komen, zo blijkt uit de voorspellingen van de Britse media. De Britse openbare omroep BBC schat dat de Conservatieven zullen stranden op 318 zetels, een verlies van 12 zetels in vergelijking met twee jaar geleden. Voor Labour van kopman Jeremy Corbyn worden 261 zetels voorspeld, dat zijn er 29 meer dan in 2015.

Het verlies van de meerderheid leek al langer duidelijk, maar even voor 7 uur Belgische tijd werd het zogenaamde hung parliament officieel, door de nederlaag van de Conservative Party in het district Southampton Test. Alan Whitehead, de kandidaat van Labour, wist daar zijn zetel te behouden.

Brexit

Het is nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen van het verlies van de meerderheid zullen zijn voor de Britse regeringsvorming en voor het verloop van de brexitonderhandelingen.

Aftredend premier Theresa May had vervroegde verkiezingen georganiseerd in de hoop een sterker mandaat en dus meer steun te krijgen om de onderhandelingen over de brexit aan te vatten, maar dat draait dus anders uit.

Nu de Tories er niet in slagen het verhoopte resultaat behalen, komt er vanuit verschillende hoeken kritiek op May. Onder meer Corbyn heeft al om haar ontslag gevraagd. In de Britse media wordt al gespeculeerd dat May vandaag nog haar vertrek zal aankondigen.

Ook verlies voor SNP

Voorts staan de Schotse nationalisten van SNP momenteel op 35 zetels (voorlopig -21) en Lib Dems op 12 (+4).

Alex Salmond, gewezen eerste minister van Schotland en de vroegere leider van de SNP, is niet herkozen. Hij verloor zijn zetel aan de kandidaat van de Britse conservatieven. Eerder had ook al Angus Robertson, de huidige viceleider van de partij, zijn zetel in het Lagerhuis moeten afstaan. De SNP slaagt er niet in de monsterscore van twee jaar gelden te herhalen. In 2015 haalde de partij nog in 56 van de 59 Schotse districten de overwinning binnen, maar dat worden er dit jaar een pak minder.

De Schotse nationalisten hebben zich wel al verzekerd van de overwinning in 34 districten. Partijleidster Nicola Sturgeon weigert daarom te spreken van een verkiezingsnederlaag.

Als gevolg van het 'hung parliament' zou ook de bescheiden winst van DUP wel eens van belang kunnen zijn. De protestantse unionistische partij uit Noord-Ierland heeft al twee zetels extra binnengehaald en staat nu op tien stuks. De partij heeft al aangegeven dat ze bereid is om samen met de Tories een meerderheid te vormen.

Paul Nuttall, de leider van de eurosceptische partij UKIP, is er niet in geslaagd een zetel in het Lagerhuis te bemachtigen. Hij eindigde pas derde in zijn district Boston and Skegness, in het oosten van Engeland. De zetel werd binnengehaald door de conservatief Matt Warman.

UKIP zal er wellicht niet in slagen om een verkozene in het House of Commons te krijgen. In zowat alle districten waar UKIP opkomt, laat de partij grote verliezen optekenen.