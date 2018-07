Verkiezingen Pakistan: Verschillende partijen verwerpen uitslag en eisen nieuwe verkiezingen

De Pakistaanse Beweging voor Gerechtigheid (Tehreek-e Insaf of PTI) van ex-cricketster Imran Khan ligt, met zo goed als alle stemmen geteld, op kop in de Pakistaanse parlementsverkiezingen. De PTI zou in 109 van de 272 kiesdistricten winnen.

Maar verschillende rivaliserende partijen hadden eerder al melding had gemaakt van fraude bij de verkiezingen. Ze zijn vrijdagavond in Islamabad bijeengekomen voor overleg.

'We starten een beweging voor nieuwe verkiezingen op. Er zullen manifestaties zijn', zo werd na afloop van die bijeenkomst meegedeeld door Maulana Fazalur Rehman, een vertegenwoordiger van de partijen. 'We zullen niet aanvaarden dat de democratie gegijzeld wordt door het (militaire) establishment.'

De politieke beweging bestaat uit een tiental partijen, waaronder ook de PML-N, die de voorbije vijf jaar nog aan de macht was. PML-N is de partij van de voormalige premier Nawaz Sharif, die in juli 2017 door het hooggerechtshof uit zijn functie als premier ontheven werd op beschuldiging van corruptie. Twee weken voor de stembusgang werd hij opgepakt. De partij heeft het leger al herhaaldelijk van manipulatie beschuldigd.

De derde grootste partij van het het land, de Pakistan People's Party van Bilawal Bhutto, bleef afwezig op de bijeenkomst. De partij heeft wel duidelijk gemaakt dat ze de verkiezingsuitslag eveneens verwerpt.