Verkiezingen Pakistan: een broer, een zoon en een cricketspeler

De peilingen voorspellen een spannende race tussen de Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) van voormalig premier Nawaz Sharif en de partij Tehrik Insaf van cricketspeler Imran Khan.

Sharif was driemaal premier, maar nooit kon hij zijn ambtstermijn uitdoen. Vorig jaar werd hij afgezet door het hooggerechtshof omdat zijn naam opdook in de Panama Papers in verband met offshoreconstructies. Hijzelf zit in de gevangenis en mag geen politiek mandaat meer opnemen, maar zijn broer Shehbaz Sharif is kandidaat-premier. Maandag meldde zijn partij PML-N dat Nawaz Sharif in slechte gezondheid verkeert. Artsen zouden geadviseerd hebben om hem van de gevangenis naar een ziekenhuis over te brengen.

Shehbaz Sharifs grootste tegenstander is Imran Khan. Khan leidde zijn land in 1992 naar de wereldtitel cricket en is intussen al meer dan twintig jaar politiek actief. In het conservatieve land is zijn levensstijl voor velen echter een probleem. Khan werd in zijn jonge jaren gezien als een playboy die in het Westen regelmatig de bloemetjes buitenzette. Dit jaar is hij bovendien voor de derde keer getrouwd.

De derde grote partij is de Pakistan People's Party, die met de familie Bhutto decennialang mee het beleid uitstippelde. Ali Bhutto was de eerste democratisch verkozen premier van Pakistan en zijn dochter Benazir Bhutto was tweemaal premier in de jaren 80 en 90. Ali Bhutto werd terechtgesteld in 1979, Benazir werd vermoord in 2008. De partij wordt momenteel geleid door de weduwnaar van Benazir Bhutto, voormalig president Asif Ali Zardari, en hun 30-jarige zoon Bilawal Bhutto.

Steeds meer vrouwelijke kandidaten

Bij de parlementsverkiezingen worden 342 zetels verdeeld. Daarvan zijn er 70 gereserveerd voor vrouwen en religieuze minderheden, maar steeds meer vrouwen stellen zich ook kandidaat voor de 272 rechtstreeks verkiesbare zetels. In vergelijking met vorige verkiezingen is het aantal vrouwelijke kandidaten aanzienlijk toegenomen, bovendien zijn er verschillende districten waar vrouwen voor het eerst kandidaat zijn.

Voor religieuze minderheden, die slechts 4 procent van de bevolking uitmaken, is het zeer moeilijk om een rechtstreeks verkiesbare zetel binnen te halen. De ahmadi-moslims en een belangrijke christelijke partij hebben al aangekondigd de verkiezingen te zullen boycotten.

Een belangrijk thema bij de verkiezingen is de macht van het leger, dat het land gedurende bijna de helft van zijn bestaan bestuurd heeft en nog steeds een zeer grote invloed heeft. De partij van Sharif wil de macht van de generaals indijken. Het leger zou een grote rol gespeeld hebben bij het vroegtijdig spaaklopen van de verschillende ambtstermijnen van voormalig premier Nawaz Sharif.

Khan focust dan weer op de grote infrastructuurwerken die zijn tegenstander op poten gezet heeft. Volgens de voormalige cricketspeler wordt er te veel geïnvesteerd in grote prestigeprojecten, niet zelden met Chinese steun, terwijl de overheid beter ziekenhuizen en scholen zou bouwen. Het belangrijkste campagnepunt voor Khan is echter de strijd tegen corruptie, waarbij hij niet nalaat om Nawaz Sharif aan te halen als het toppunt van corruptie. Khan was ook een van de drijfveren achter de afzetting van de voormalige premier.

Erg feestelijke verkiezingsbijeenkomsten

Verkiezingen in Pakistan gaan steevast gepaard met geweld. Bij de vorige verkiezingen, in 2013, werden honderden leden en aanhangers van vooral liberale partijen gedood door de taliban. Bij een zelfmoordaanslag op een verkiezingsbijeenkomst op 13 juli in de stad Mastung kwamen meer dan honderd mensen om het leven. De aanslag werd opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat.

Pakistaanse verkiezingsbijeenkomsten gaan er overigens erg feestelijk aan toe. In 2011 begon Imran Khan samen te werken met Asif Butt, bijgenaamd dj Butt, die het publiek opzweepte met zijn muziek. Zo wilde de politicus vooral een jong publiek op de been brengen. Sindsdien brengen ook andere politici dj's mee naar hun verkiezingsbijeenkomsten.

De stembureaus openen hun deuren woensdagochtend om 8 uur lokale tijd (5 uur Belgische tijd) en sluiten om 18 uur lokale tijd (15 uur Belgische tijd).