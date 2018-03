Verkiezingen Italië: Renzi stapt op als partijvoozitter van de sociaaldemocraten

"De nederlaag dwingt de partij aan een nieuw hoofdstuk te beginnen", zei Renzi maandag in Rome. "Het is logisch dat ik de leiding van de Partito Democratico afsta." De plaats van de PD is nu volgens hem op de banken van de oppositie.

De regeringspartij PD behaalde bij de parlementsverkiezingen van zondag slechts rond de 19 procent. De partij, waartoe ook premier Paolo Gentiloni behoort, verloor ook belangrijke rechtstreekse mandaten in bolwerken als Toscane of Umbrië. Bij de verkiezingen van 2013 behaalde de PD nog 25,4 procent.

De PD kan louter theoretisch nog een coalitie aangaan met de Vijfsterrenbeweging, die bij de verkiezingen sterk is gestegen maar ook geen meerderheid kon afdwingen. Na het aftreden van Renzi komt die kwestie echter weer aan bod. Coalitieonderhandelingen kunnen evenwel pas na 23 maart beginnen, als het nieuwe parlement voor zijn eerste zitting bijeenkomt. Op de 43-jarige Renzi rustte ooit de hoop dat hij Italië uit de crisis kon leiden. Begin 2014 nam hij de taak van eerste minister over, nadat hij zijn partijgenoot en voorganger Enrico Letta van de premierstoel had verdrongen.

Renzi's populariteit begon te tanen toen hij zijn politieke toekomst verbond aan het resultaat van het grondwettelijk referendum in december 2016. Na de mislukking van het referendum moest hij als regeringsleider opstappen. In mei vorig jaar heroverde hij de voorzitterszetel van de partij. Vooral de linkervleugel van zijn partij kon de moderniseringskoers van Renzi niet smaken. Voormalige partijgenoten zoals de huidige senaatsvoorzitter Pietro Grasso traden bij de verkiezingen gescheiden van de PD aan met de eigen linkse partij Liberi e Uguali.

De partij heeft onder zijn leiding fouten gemaakt, zei Renzi. Een daarvan was dat hij in 2017 de verkiezingen had moeten laten doorgaan.

De nederlaag voor de PD is opnieuw een voorbeeld van noodlijdende sociaaldemocratische partijen in Europa. Vooraleer de SPD bij de Duitse parlementsverkiezingen in september naar een historisch dieptepunt afgleed, leden ook de Partij van de Arbeid in Nederland en de socialisten in Frankrijk dramatische stemmenverliezen. Maar aan de andere kant boekte Labour in Groot-Brittannië dan weer stemmenwinst.