Verkiezingen Cambodja: Langst regerende premier ter wereld wil nog tien jaar aan de macht blijven

Een dag eerder had het Cambodjaanse hooggerechtshof de Cambodia National Rescue Party (CNRP), de belangrijkste oppositiepartij tegen het regime van premier Hun Sen, ontbonden. Volgens critici zijn de verkiezingen van zondag bij gebrek aan oppositie geen echte verkiezingen.

Hun Sen, een voormalige commandant van de Rode Khmer die zich tegen dat regime keerde, is al sinds 1985 aan de macht. Hij voert een autoritair bewind dat meedogenloos optreedt tegen dissidenten. Hijzelf en zijn familieleden die hij op sleutelposities geplaatst heeft, worden met de regelmaat van de klok beschuldigd van corruptie en zelfverrijking. Volgens het magazine The Diplomat hebben Hun Sen en zijn naasten meer dan honderd Cambodjaanse bedrijven in handen.

De 65-jarige premier heeft al gezegd dat hij boven op de 33 jaar die hij al aan de macht is, nog 10 jaar wil aanblijven. Cambodjanen zullen zondag 'gebruikmaken van hun rechten en vrijheid om te beslissen over de toekomst van het land in vrije, eerlijke en rechtvaardige verkiezingen', zei de premier op Facebook.

Hij pakt in zijn campagne vooral uit met de stevige economische groei van ongeveer 7 procent per jaar. Volgens critici kan er echter geen sprake zijn van een eerlijke verkiezing aangezien de oppositie buitenspel gezet is. 'De CPP (de regeringspartij, nvdr.) is zegezeker sinds de dag dat de CNRP ontbonden is', zei Phil Robertson van Human Rights Watch aan het Duitse persagentschap DPA.

Er komen wel negentien kleinere, minder bekende partijen op. Leden van de verboden oppositiepartij CNRP plaatsten op Facebook een foto met schone vingers, om aan te geven dat ze op de verkiezingsdag geen inkt op hun vingers zouden krijgen. Inkt wordt gebruikt om aan te duiden wie gestemd heeft.

De kiescommissie heeft intussen een onderzoek naar vijf van hen geopend omdat ze op die manier oproepen tot een boycot van de verkiezingen. Minister van Binnenlandse Zaken Sar Kheng heeft eerder al gezegd dat mensen die oproepen tot een boycot boetes van meer dan 4.200 euro kunnen krijgen.