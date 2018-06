Beste Mijnheer de president,

Laat ons met het goede nieuws beginnen. Het is uw verjaardag en dat verklaart wellicht uw goed humeur de jongste dagen. U heeft ons zopas aangenaam verrast met uw ontmoeting met Kim Jong-un. U moet weten dat we er niet gerust op waren de laatste maanden. U kan nogal heftig twitteren en harde taal gebruiken. Little Rocket Man noemde u de Noord-Koreaanse leider onlangs nog en het regende oorlogstaal over en weer. Wetende dat u beiden aan de knoppen zit van een arsenaal kernwapens, is het dus een hele geruststelling dat u aan tafel bent gaan zitten en over vrede sprak. We hopen verder op een goede afloop en dat u de vage afspraken concreet zal invullen.

Delen Verjaardagsbrief aan Trump: 'Wij liggen wakker van het gevaarlijke parcours dat u aflegt'

U zal daags nadien wel met grote voldoening van een goede nachtrust hebben genoten. U stond, zoals u dat graag heeft, volop in de belangstelling van de wereldpers en zelfs tegenstanders zongen ditmaal lof. Als het goed is, moet het gezegd worden.

Jammer genoeg hebben we u nog niet erg veel kunnen bejubelen. Eerlijk gezegd, sinds u aan het roer zit van het machtigste land ter wereld, volgen we met stijgende verbazing en groeiende zorgen uw presidentschap. U mag dan wel goed slapen, wij liggen toch wakker van het gevaarlijke parcours dat u aan het afleggen bent. We snappen eerlijk gezegd niet waarom u het risico heeft genomen om uit het Iran-akkoord te stappen dat volgens uw collega's perfect werkt. Wellicht droomt u van een nieuwe Sjah die voor u de kastanjes uit het vuur kan halen in het broeierige Midden-Oosten. Het kan natuurlijk ook zijn dat u slechte raad heeft gekregen van uw Israëlische vrienden. U gaf hen meteen een tweede cadeau door uw ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Vermoedelijk ziet u op uw TV-scherm niet de VN-resoluties die dat verbieden, en ook niet hoe gevoelig dat ligt om een stad van moslims, christenen en joden zomaar uit handen te geven aan een regime dat het zelf niet al te nauw neemt met het internationaal recht.

U zat nog maar pas in het presidentiële pluche toen u fier zoals beloofd het klimaatakkoord bij het huisvuil plaatste. We begrijpen dat u nu eenmaal meer vrienden hebt onder de CEO's van de chemische, petroleum- en auto-industrie, dan met de inwoners van de Marshalleilanden die het water letterlijk aan de lippen komt. U blaast 72 kaarsjes uit. Vermoedelijk zal u er nog weinig last van hebben, maar het zullen onze kinderen zijn die de gevolgen van de klimaatwijzigingen zullen moeten dragen.

U staat niet meteen bekend als iemand die wakker zal liggen van zij die zich buiten uw 'America first' bevinden. De mensen die de oorlogen, het handelsbeleid of de CO2-uitstoot mede veroorzaakt door 'Great America' willen ontvluchten, houdt u liever verborgen achter een hoge muur. De Amerikaanse clusterbommen die u zo gretig aan uw Saudische vrienden levert zorgen voor gezellige gespreksonderwerpen over hoge winstmarges met uw tafelgenoten van de wapenindustrie. Uw favoriete nieuwsprogramma's vallen u wellicht niet al te veel lastig met de granaatscherven die Jemenieten, Syriërs, Afghanen en Irakezen in hun kapot gebombardeerde ziekenhuizen moeten laten verwijderen. Gelukkig dat u alvast geen last hebt van een handelstekort in de wapenhandel. Misschien lukt het u zelfs om dat helemaal weg te werken als u op de NAVO-top uw Europese collega's nogmaals de levieten leest over hun 'verantwoordelijkheid' en hoe ze verder werk moeten maken van hogere investeringen in het leger. Winstmarges zijn er immers niet te halen in de sociale zekerheid, armoedebestrijding en wat u betreft ook niet in de groene energie.

Delen Stel dat u voortaan ook rekening houdt met de overige 99 procent van de bevolking, dan zijn we er zeker van dat u nog veel beter gaat slapen met mooiere dromen.

Mijnheer de president, we weten dat u graag vrouwen ziet. Daar ontbreekt het niet aan, zo dunkt ons, maar misschien dat uw verjaardag en leeftijd u alsnog tot inzicht brengen dat vrouwen meer zijn dan een onderbuik. 'Grab them by the pussy' lijkt ons niet meteen een galante en respectvolle manier om met vrouwen om te gaan. We willen u graag het voordeel van de twijfel geven, ook al hebben miljoenen pussyhats op straat u nog niet al te zeer tot inzicht gebracht.

Mijnheer de president. U komt naar Brussel. We zullen zorgen voor een warm ontvangst. Pussyhats en vredesactivisten, klimaatactivisten en vakbondslui... oh ja, we zijn ons goed bewust dat u niet erg hoog oploopt met ons. Maar, we willen u er toch graag aan herinneren dat de wereld niet van u is, noch van de 1% waarmee u aan tafel gaat zitten. Stel dat u voortaan ook rekening houdt met de overige 99 procent van de bevolking, dan zijn we er zeker van dat u nog veel beter gaat slapen met mooiere dromen. Mijnheer de president, slaap zacht!

Ludo de Brabander (Vrede vzw) en Leila Lahssaini (Progress Lawyers Network) zijn onderdeel van het initiatief Trump not Welcome - Make Peace Great Again.