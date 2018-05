Verhuis Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem: al-Qaeda roept op tot jihad

De officiële opening van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem vindt maandag plaats, op de 70e verjaardag van de stichting van Israël. Op 14 mei 1948 riep David Ben Goerion in Tel Aviv de onafhankelijkheid van de staat Israël uit.

De verhuis vanuit Tel Aviv vloeit voort uit de controversiële beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

President Trump zal zelf niet aanwezig zijn op de inhuldiging, blijkt uit een mededeling op de website van de Amerikaanse ambassade in Israël.

De Amerikaanse president wordt op de inhuldiging vertegenwoordigd door John Sullivan, de viceminister van Buitenlandse Zaken, en door zijn dochter en raadgeefster Ivanka Trump. Ook Trumps schoonzoon Jared Kushner zal aanwezig zijn.

'Nieuwe wereldorde'

De Israëlische regering is bijzonder tevreden met het manoeuvre van de voornaamste bondgenoot. 'Jeruzalem is al drieduizend jaar de hoofdstad van ons volk, en enkel van ons volk', zo triomfeerde premier Benjamin Netanyahu zondag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad.

Burgemeester Nir Barkat had het zelfs over 'een stap die niets minder betekent dan de schepping van een nieuwe wereldorde'.

Jerusalem Mayor @NirBarkat: Relocating the US Embassy to #Jerusalem "will result in no less than a new world order." — Raphael Ahren (@RaphaelAhren) May 13, 2018

Veiligheidsmaatregelen

De officiële opening van de ambassade is gepland voor maandagnamiddag, maar volgens Israëlische media zullen er al van 's ochtends strenge veiligheidsmaatregelen van kracht zijn. De krant Jerusalem Post meldt dat duizenden agenten, onder wie grenspolitie, speciale patrouille-eenheden en contraterrorisme-eenheden, worden ingezet.

Een en ander vormt ook de aanleiding voor het Israëlische leger om het aantal soldaten rond de Gazastrook en op de bezette Westoever bijna te verdubbelen.

Al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri heeft zondag opgeroepen tot een jihad tegen de Verenigde Staten. Hij zei dat de beslissing van Washington om zijn ambassade naar Jeruzalem te verhuizen het bewijs is dat de onderhandelingen en de 'afkoeling' de Palestijnen niet ten goede zijn gekomen.

In een vijf minuten durende video, genaamd 'Tel Aviv is ook land van moslims', noemde hij de Palestijnse autoriteit 'de verkopers van Palestina' en riep hij zijn aanhangers op om de wapens op te nemen. De Amerikaanse president Donald Trump 'is duidelijk geweest en heeft het ware gelaat van de morderne kruistochten getoond (...). De afkoeling werkt niet met hem, enkel het verzet (...) via de jihad.'

Het is SITE Intelligence Group, een agentschap dat islamistische websites screent, dat de videoboodschap uitschreef van Zawahiri, de Egyptische dokter die aan het hoofd kwam van Al-Qaida na de dood van Osama bin Laden in mei 2011. Volgens hem zijn de moslimlanden er niet in geslaagd in het belang van moslims te handelen binnen de Verenigde Naties, een instelling die Israël erkent. In plaats van zich neer te leggen bij de resoluties van de Veiligheidsraad zouden ze zich beter onderwerpen aan de sharia, vindt hij.

Vertegenwoordigd

Volgens de krant Times of Israël heeft de Israëlische regering in totaal 86 landen uitgenodigd. Ondanks een boycot van de Europese Unie (EU), die de verhuis van de ambassade afkeurt, sturen de lidstaten Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Roemenië vertegenwoordiging naar de plechtigheid. Ook de kandidaat-lidstaten Servië, Oekraïne en Albanië zullen vertegenwoordigd zijn.

Elders uit de wereld hebben onder andere Nigeria, Kenia, de Democratische Republiek Congo, Guatemala en Paraguay hun aanwezigheid bevestigd. Die laatste twee landen hebben ook al aangekondigd dat ze hun ambassade zullen verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

De belangrijkste afwezigen zijn Rusland, Canada, Duitsland, Australië, China en India.

Veroverd

Zondag vindt in Jeruzalem al een grote parade in de Oude Stad plaats om de 51ste verjaardag van de inname van Oost-Jeruzalem te vieren.

Israël veroverde tijdens de zogenaamde Zesdaagse Oorlog van 1967 onder meer de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Later annexeerde Israël die gebieden, een stap die nooit internationaal erkend werd.

De nieuwe ambassade zal gevestigd worden in Arnona, in het zuiden van Jeruzalem, in het gebouw van het Amerikaans Consulaat. De Amerikaanse ambassadeur in Israël is nog op zoek naar een locatie waar de ambassade tegen eind 2019 permanent terecht kan. Dan zou Amerikaanse ambassade in Jeruzalem volledig operationeel moeten zijn.

Groen licht voor controversiële kabelbaan boven Jeruzalem De Israëlische regering maakt 43 miljoen euro vrij voor een nieuwe toeristische kabelbaan die West-Jeruzalem en het oosten van de stad met elkaar moet verbinden. Dat heeft de Israëlische minister van Toerisme Yariv Levin zondag aangekondigd. De nieuwe toeristische kabelbaan wordt als een nieuwe provocatie gezien. Ze wordt 1,4 kilometer lang en zou in 2021 klaar moeten zijn. De lijn vertrekt in West-Jeruzalem via de Olijfberg naar de Leeuwenport, die het dichtste bij de Klaagmuur in Oost-Jeruzalem ligt. Elk uur zouden er in elke richting 3.000 mensen gebruik van kunnen moeten maken. 'Dit project zal het aanschijn van Jeruzalem veranderen en toeristen en bezoekers een comfortabele toegang bieden tot de Klaagmuur in de Oude stad', verklaarde toerismeminister Yariv Levin zondag

Protest

De verhuis van de Amerikaanse ambassade zet kwaad bloed bij de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat aanzien.

Naar verwachting zullen de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever maandag massaal de straat opgaan om te protesteren tegen de opening van de Amerikaanse ambassade.

Het wordt wellicht een woelige week voor Israël. Daags na de opening van de ambassade, op 15 mei, herdenken de Palestijnsen de Nakba of 'catastrofe': het moment dat ze hun grondgebied moesten ontvluchten, 70 jaar geleden.

Die dag moet ook het hoogtepunt worden van de Marsen van de Terukeer die sinds 30 maart elke vrijdag plaatsvonden op de Gazastrook, om het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen uit de bezette gebieden en de diaspora op te eisen.