Verhoogde defensie-uitgaven onvoldoende voor haviken binnen Republikeinse partij

"Het defensiebudget van Trump is onvoldoende om de uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden, is illegaal onder de huidige wetgeving, en is onderdeel van een ontwerpbegroting die al dood is voor haar aankomst in het Congres", reageerde McCain, die de voorzitter is van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Defensie.

De ontwerpbegroting die de Trump-administratie dinsdag voorstelde voorziet 639 miljard dollar voor defensie, wat tien procent meer is dan wat de administratie van voormalig president Barack Obama voor 2017 voorstelde.

John McCain betreurde dat de voorziene verhoging voor 2018 "slechts drie procent meer is" dan wat de Obama-administratie voor 2018 had voorzien. "Na jaren van bezuinigingen (...) slaagt deze begroting er niet in de noodzakelijke middelen te voorzien om de problemen van een beperkte militaire paraatheid te herstellen en de militaire capaciteit weer op te bouwen", aldus de senator.

De ontwerpbegroting voor 2018 voorziet in 1.314 actieve militairen, een verhoging van 0,4 procent vergeleken met 2017. Daarnaast wordt 2,1 miljard opzijgelegd voor militaire aankopen, en worden investeringen in onderhoud en training gepland. Op die laatste twee domeinen werd de afgelopen jaren bespaard.

De Amerikaanse defensie-uitgaven zijn sowieso al de hoogste in de wereld. In 2016 waren ze drie keer zo hoog als die van China, de tweede grootste militaire macht op het wereldtoneel.