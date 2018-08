Verhoogde Amerikaanse importheffingen op Turks staal en aluminium gaan maandag in

Volgens minister van Handel Wilbur Ross zijn de heffingen een cruciale stap om de levensvatbaarheid van de Amerikaanse staalindustrie te verzekeren, aldus het Witte Huis in de mededeling. De diplomatieke betrekkingen tussen VS en Turkije zijn erg gespannen, onder meer omwille van de arrestatie van dominee Andrew Brunson in 2016 op beschuldiging van 'terrorisme' en 'spionage'.

De VS kondigden eerder deze maand sancties aan tegen de Turkse ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, en in een reactie daarop gaf de Turkse president Recep Tayyip Erdogan het bevel om de bezittingen te bevriezen van de Amerikaanse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Vrijdag/gisteren, kondigde Trump aan dat de importheffingen op staal en aluminium verdubbeld zouden worden. Door de spanningen viel de lira vrijdag tot een recorddiepte. Eén dollar was nog 6,78 lira waard. Aan het begin van de maand was dat nog 5 lira voor 1 dollar. Erdogan heeft zaterdag het volk nog opgeroepen om dollars en euro's te verkopen om de lira te ondersteunen.

Door de fors goedkopere munt dreigt de inflatie in Turkije nog verder op te lopen, waardoor het leven voor de bevolking steeds duurder wordt. Ook benadrukte Erdogan dat het land geen toegevingen zal doen tegenover de bedreigingen van de VS. 'We hebben tot nu toe geen toegevingen gedaan in verband met het gerecht, en we gaan dat ook nooit doen', zei hij. 'Zij verkiezen een prediker boven een strategische partner binnen de NAVO.' Volgens het Turkse ministerie van Handel exporteerde het land in 2017 ijzer, staal en aluminium naar de VS, voor een waarde van 1,1 miljard dollar (950 miljoen euro). Het gaat om 0,7 procent van de totale export.