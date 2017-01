Verhofstadt over flirt met Vijfsterrenbeweging: 'I was thinking shit'

Nieuwsmedium Politico bracht woensdagavond zeven kandidaten aan de start van een debat rond het voorzitterschap van het Europees Parlement. Naast de twee grote topfavorieten, de socialist Gianni Pittella (S&D) en de christendemocraat Antonio Tajani (EVP), namen er ook twee Belgen deel, ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt en Helga Stevens voor ECR. Verder aan de start: de groene Jean Lambert, Eleonora Forenza voor Europees Unitair Links/Noords Groen Links en, op het laatste nippertje, Laurentiu Rebega van Europa voor Naties en Vrijheid (EVDD).

Het begin van het debat draaide vooral om de eigenschappen die een goede voorzitter moet hebben. Stevens wil vooral verenigen en 'de belangen van alle parlementsleden behartigen'. Zij belooft dat er met haar 'geen achterkamerdeals' komen. Verhofstadt wil vooral een politieke, pro-Europese voorzitter zien. Tajani nuanceerde: 'We hebben geen sterke voorzitter, maar een solide voorzitter en een sterk parlement.' Pittella ging dan weer in de tegenaanval tegen Verhofstadt: 'We zijn niet steriel of kleurloos.'

Een van de opvallendste momenten was het mea culpa dat Verhofstadt sloeg over de flirt van zijn ALDE-fractie met de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo. Grillo en co wilden overstappen van de EVDD naar ALDE, maar die deal sprong af. 'We moeten de Unie hervormen, zeiden ze, en ik dacht dat het een goed idee was', klonk het bij Verhofstadt. 'I was thinking shit', zei hij volgens Politico over waar zijn gedachten zaten.

De kandidaten werd ook gevraagd op hun visie op de brexit. De uitstap van de Britten uit de Europese Unie zit niet bij de vijf kerntaken die het parlement zichzelf oplegde, maar de kandidaten zijn het erover eens dat het halfrond een essentiële rol moet spelen. 'Het Verenigd Koninkrijk zal nog altijd een deel zijn van Europa', zei Stevens, die opriep tot een eerlijke deal tussen de Britten en de EU naar de toekomst toe.