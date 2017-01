Jasper Van Loy Column

'Verhofstadt heeft (voorlopig) weinig verloren met zijn Europese acrobatie'

Jasper Van Loy, redacteur Knack.be, blikt terug op woelige Europese weken. 'Om te weten hoever Verhofstadt echt is gekomen met zijn kunsten in de Brusselse circustent, moeten we binnen een jaar twee vragen stellen.'