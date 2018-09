Vergiftiging Salisbury: Britse politie lanceert aanhoudingsbevel tegen twee Russen

Het gaat om Aleksander Petrov en Roeslan Bosjirov. De politie vermoedt dat het om valse namen gaat. Hun leeftijd wordt op 40 jaar geschat.

Volgens het openbaar ministerie is er voldoende bewijs om de twee Russen in verdenking te stellen. Ze worden onder meer verdacht van samenzwering met het oog op moord en van moordpoging op Sergej en Joelia Skripal en op Nick Bailey, een van de politieagenten die eerste zorgen toediende toen de Skripals in maart bewusteloos werden aangetroffen. Hij werd na de interventie ziek.

Volgens de politie kwam het duo op 2 maart aan op de Londense luchthaven Gatwick, met een vlucht uit Moskou. Ze verbleven eerst in een hotel in Londen. Een dag later gingen ze naar Salisbury. 'We denken dat ze de voordeur van Skripal besmet hebben met Novisjok', zei Neil Basu, hoofd van de antiterrorismecel van de politie. Het duo zou op 4 maart het land weer verlaten hebben via de luchthaven van Heathrow.

De Britten menen dat Rusland betrokken is bij de vergifiging, maar de Russiche autoriteiten ontkennen dat met klem.

De zaak zorgt voor extra spanningen tussen Rusland en het Westen. Moskou heeft al gereageerd heeft op het aanhoudingsbevel. 'De gepubliceerde namen en foto's zeggen ons niets', zei een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken aan het agentschap TASS. 'Wij roepen de Britten nogmaals op om de publieke beschuldigingen te stoppen en te beginnen met praktische samenwerking tussen de veiligheidsdiensten.'

De twee Russen die in verdenking zijn gesteld in de zaak van de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury, zijn officiers van de militaire inlichtingendiensten. Dat heeft de Britse premier Theresa May woensdag in het Lagerhuis gezegd.