Vergiftiging Salisbury: aanhoudingsbevel tegen twee Russische verdachten

Het gaat om Aleksander Petrov en Roeslan Bosjirov. De politie vermoedt dat het om valse namen gaat. Hun leeftijd wordt op 40 jaar geschat.

Volgens het openbaar ministerie is er voldoende bewijs om de twee Russen in verdenking te stellen. Ze worden onder meer verdacht van samenzwering met het oog op moord en van moordpoging op Sergej en Joelia Skripal en op Nick Bailey, een van de politieagenten die eerste zorgen toediende toen de Skripals in maart bewusteloos werden aangetroffen. Hij werd na de interventie ziek.

Volgens de politie kwam het duo op 2 maart aan op de Londense luchthaven Gatwick, met een vlucht uit Moskou. Ze verbleven eerst in een hotel in Londen. Een dag later gingen ze naar Salisbury. 'We denken dat ze de voordeur van Skripal besmet hebben met Novisjok', zei Neil Basu, hoofd van de antiterrorismecel van de politie. Het duo zou op 4 maart het land weer verlaten hebben via de luchthaven van Heathrow.

In de hotelkamer in Londen waar de twee verbleven, zijn sporen van Novisjok gevonden.

Militaire inlichtingendienst

De twee verdachten zijn officiers van de militaire inlichtingendiensten, zei premier Theresa May later in het parlement..

'Op basis van inlichtingen is de regering tot de conclusie gekomen dat de twee individuen die de politie en het parket hebben vernoemd officieren zijn van de Russische militaire inlichtingendienst, ook bekend als de GRU', zei May. 'De GRU is een strak gedisciplineerde organisatie met een goed uitgewerkte commandolijn. Dit was dus niet het werk van mensen die op eigen houtje handelden', aldus May. 'Er was bijna zeker een goedkeuring van buiten de GRU op een hoger niveau van de Russische overheid'.

Volgens May hebben 250 speurders aan het onderzoek meegewerkt. Ze bekeken in totaal 11.000 uur aan camerabeelden en namen zowat 1.400 verklaringen af.

De Britten zullen niet om de uitlevering van de twee mannen vragen, want Rusland levert volgens de eigen grondwet geen onderdanen uit. Als de twee Rusland verlaten, zal het Verenigd Koninkrijk 'al het mogelijke doen om hen te arresteren', zei May.

Ontkend

De Russische overheid heeft steeds elke betrokkenheid bij de vergiftiging ontkend. Ook dinsdag, na de verklaringen van politie en parket, zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat de Britten hun publieke beschuldigingen moeten stoppen.

May zei in het Lagerhuis dat 'de Russische pogingen om de waarheid te verbergen hun schuld groter maken'.

May heeft de Amerikaanse president Donald Trump al ingelicht over de vooruitgang in het onderzoek, zegt haar woordvoerder.

Flesje parfum

Eind juni raakte een koppel opnieuw vergiftigd met novitsjok. De 45-jarige Charlie Rowley werd samen met zijn vriendin Dawn Sturgess (44) opgenomen in het ziekenhuis, nadat ze in aanraking kwamen met een flesje waarvan ze dachten dat er parfum inzat. De vrouw stierf op 8 juli.

Het gif dat het koppel trof zat, volgens de politie, in een vervalst flesje 'Premier Jour' van Nina Ricci. Het koppel zou dat gevonden hebben in een doosje dat zich in een container bevond met spullen bestemd voor het goede doel.

De politie weet niet of datzelfde flesje gebruikt geweest is om het gif aan te brengen op de de voordeur van Skripal. Maar het flesje en de verpakking zijn op zo'n manier aangepast dat ze het perfecte middel vormen om het gif het land binnen te smokkelen en het gif aan de voordeur aan te brengen, zegt de Britse politie.