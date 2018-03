Vergiftiging Russische dubbelspion: Brits leger wordt ingeschakeld

In Salisbury, waar Sergej Skripal en zijn dochter Joelia woonden en bewusteloos werden aagetroffen, heeft de politie een garage verzegeld. Tevens zijn drie cordons en bewijsvoeringstenten opgetrokken aan de woning van Skripal. Dit leidde tot speculatie dat de twee niet in een pub of restaurant, die eerder werden verzegeld, zijn vergiftigd. Ook is een cordon gelegd rondom de graven van Skripal's vrouw en zoon, meldden Britse media vrijdag

De voor terreurbestrijding bevoegde politie zegt het leger te hebben gevraagd 'een aantal auto's en andere objecten' weg te brengen van de plaats van het onderzoek. Dit verzoek kwam er naar eigen zeggen omdat het leger in 'een waaier van noodsituaties ervaring en slagkracht' heeft. De politie voegt eraan toe dat de bevolking 'niet gealarmeerd moet zijn' en dat het advies inzake volksgezondheid 'onveranderd' blijft.

Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd bracht vrijdag een bezoek aan Salisbury. Hoofdcommissaris Kier Pritchard van de politie van Wiltshire Police, die Rudd vergezelde, zei donderdagavond tegenover de zender ITV dat in totaal 21 mensen met mogelijke vergiftigingsverschijnselen in een ziekenhuis zijn beland, onder wie de Skripals en een 38-jarige politieman. Die laatste is 'bij bewustzijn, praat en gaat met mensen om'.