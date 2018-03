Vergiftigde Russische ex-spion: Londen belooft 'robuuste reactie'

Ook minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zei op de Britse zender Radio 4 dat er 'niets softs' is aan de reactie van de Britse regering. 'Laat me duidelijk zijn: we zijn vastberaden over alle misdaden die op onze straten worden gepleegd'.

Skripal en zijn dochter Joelia vechten nog steeds voor hun leven in het ziekenhuis, nadat ze zondag bewusteloos werden teruggevonden op een bank in een winkelcentrum in Salisbury.

Een politieagent die als één van de eerste ter plaatse was in Salisbury vertoeft eveneens in een ziekenhuis en is er nog steeds erg aan toe.

Zeldzaam

De politie heeft intussen bekendgemaakt dat wetenschappers van de regering het zenuwgif waarmee ze in contact kwamen is geïdentificeerd, maar geeft voorlopig niet meer uitleg.

Volgens 'bronnen dicht bij het onderzoek' die de openbare omroep BBC citeert, gaat het om een zeer zeldzaam zenuwgif. Zeldzamer dan saringas, dat vermoedelijk gebruikt werd in Syrië. Het zou ook niet gaan om VX, het zenuwgif dat gebruikt werd bij de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider in Maleisië vorig jaar.

Zenuwgiffen vallen het zenuwstelsel aan en leggen de werking van belangrijke organen lam.

Britse speurders proberen nu te achterhalen waar het zenuwgif vandaan komt.

Dubbelspion

Sergei Skripal is een 66-jarige ex-kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst die in 2006 in Rusland tot dertien jaar cel werd veroordeeld wegens spionage voor het Verenigd Koninkrijk. In 2010 werd hij samen met drie andere Russische gevangen geruild voor tien spionnen van het Kremlin die door Washington uitgewezen werden en kreeg hij asiel in het Verenigd Koninkrijk.

De zaak doet denken aan de moord op de Russische ex-spion Alexander Litvinenko in Londen in 2006.

Rusland heeft al gereageerd dat het 'geen enkele informatie' heeft over de vergiftiging van Skripal en zijn dochter. Moskou 'staat altijd open voor samenwerking' als Londen daar om zou vragen, luidt het.