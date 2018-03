'Vergiftigde Joelia Skripal kan weer praten': onderzoekers hopen op verklaringen

Joelia Skripal bevindt zich niet langer in kritieke toestand, meldt het ziekenhuis in het Britse Salisbury waar ze verblijft. De 33-jarige vrouw werd begin maart samen met haar vader Sergej, een Russische ex-spion, vergiftigd in het Verenigd Koninkrijk.