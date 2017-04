Vergeet wat u over de Holocaust hebt geleerd: waarom de Jodenmoord vandaag nog schrikbarender is

Weinig periodes uit de geschiedenis van de mensheid werden zo intens beschreven en onderzocht als de Holocaust. The Library of Congress in Washington bewaart maar liefst 17.000 boeken onder dat label. Dan is het wel erg merkwaardig dat er sinds enkele jaren invloedrijke boeken verschijnen van topwetenschappers met een totaal nieuwe visie op de uitroeiing van de Europese Joden.

...