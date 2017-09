Verenigde Staten willen petroleumembargo tegen Noord-Korea

Dat blijkt uit een ontwerp van resolutie dat woensdag aan de vijftien leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is bezorgd en dat ook bij het Franse persbureau AFP is beland.

De tekst voorziet ook een bevriezing van de tegoeden van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, en het stopzetten van de financiering van Noord-Koreanen doorheen de wereld. Gesteund door Londen en Parijs, zou Washington de resolutie vanaf maandag gestemd willen zien.

Voor haar olie-import Noord-Korea is vooral afhankelijk van China. In 2015 importeerde het vanuit China ruim 500.000 ton ruwe olie. Hoewel China in maart aangaf dat het de export naar Noord-Korea zou herbekijken indien het land verder zou gaan met militaire provocaties, achten waarnemers het voor onwaarschijnlijk dat het daadwerkelijk de pijplijn dicht zal draaien. Noord-Korea is immers een belangrijke partner voor Peking. China is een van de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad en kan dus haar veto stellen tegen de voorgestelde maatregel.

Russisch president Vladimir Poetin heeft bovendien al aangegevan dat hij de olie-export vanuit Rusland naar Noord-Korea niet zal stoppen. Poetin zei dat de oplossing via diplomatische weg moet worden gevonden.

Vanuit Rusland vloeit er jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid olie olie naar Noord-Korea. Hoewel Poetin eerder zei dat Rusland ongeveer 40.000 ton olie per jaar naar Noord-Korea exporteerde, zei een voormalig hoogeplaatste Noord-Koreaanse oliehandelaar aan deKorean Times dat het jaarlijkse debiet om en bij de 200.000 liter per jaar bedraagt. Net als China, heeft ook Rusland een permanente zetel in de VN Veligheidsraad.