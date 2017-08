Verenigde Naties vragen Australië om migranten beter te beschermen na dood Iraniër

Australië ligt fel onder vuur van mensenrechtenorganisaties, alsook van de Verenigde Naties, vanwege zijn extreem harde politieke lijn tegenover asielzoekers. De zeemacht drijft bootjes van migranten systematisch terug. Zij die er wel in slagen de kusten te bereiken, worden naar kampen buiten Australië gestuurd. Ook al is hun asielaanvraag legitiem, dan nog krijgen ze geen toelating om zich te vestigen op het continent.

Maandag vonden schoolkinderen een Iraniër van 28 jaar die zichzelf had opgehangen aan een boom. Het gaat om het vijfde overlijden in Manus sinds 2013, zeggen mensenrechtenactivisten. De macabere ontdekking 'illustreert de precaire situatie van deze kwetsbare personen', zegt het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in een persbericht.

Het is 'extreem bezorgd' over de verslechtering van de situatie en waarschuwt voor een 'escalatie van de crisis'. Het kamp van Manus, waar ongeveer achthonderd personen zitten, moet in oktober sluiten na een beslissing van het Hooggerechtshof van Papoea. De VN zegt dat de migranten de boodschap kregen dat ze zich elders zullen moeten vestigen in Papoea, of dat ze naar hun land van herkomst terug moeten.

'De aankondiging van de sluiting van het centrum, en het gebrek aan geschikte alternatieven, zorgt voor een diepe triestheid bij vluchtelingen en asielzoekers', zegt UNHCR. 'Velen maken zich zorgen over hun veiligheid buiten het centrum, vooral na een reeks gewelddadige incidenten de voorbije jaren.'

Het VN-agentschap riep Canberra opnieuw op om 'dringend menselijke en leefbare oplossingen te zoeken buiten Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru (een eilandje in de Stille Oceaan, nvdr) voor hen die nog steeds in de offshore-procedure zitten'. Dergelijke kampen zijn al jaren een doorn in het oog van ngo's. Zij klagen de levensomstandigheden aan, het gebrek aan perspectief voor de gedetineerden, de mensenrechtenschendingen, de zelfverminkingen en de zelfdodingen.

Ongeveer tweeduizend van de huidige of voormalige gedetineerden van Manus verkregen in juni het equivalent van 47 miljoen euro schadevergoeding. Zij hadden een collectieve procedure aangespannen, die uitmondde in een minnelijke schikking. Volgens Canberra is het beleid noodzakelijk in de strijd tegen mensensmokkelaars. Ook wil ze op die manier migranten ontmoedigen de gevaarlijke reis aan te vatten.