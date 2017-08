Verenigde Naties erg bezorgd over situatie in Venezuela

'Ik ben erg verontrust dat de oppositieleiders Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma nog zijn gearresteerd door de Venezolaanse autoriteiten', verklaarde hij in een persbericht. Hij vroeg de overheid nog om iedereen onmiddellijk vrij te laten die vastzitten omdat ze hun recht op vrije vreedzame bijeenkomst en de vrijheid van meningsuiting hebben uitgeoefend. 'Ik roep de autoriteiten op een al extreem volatiele situatie niet nog te verergeren', zei de mensenrechtencommissaris.

Dinsdagochtend raakte bekend dat oppositieleden Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma, die onder huisarrest geplaatst waren voor het aanzetten tot geweld en samenzwering, opgepakt waren. Ze hadden allebei opgeroepen om de verkiezing van zondag over de grondwetgevende vergadering te boycotten. Ze zijn naar de gevangenis gebracht omdat er volgens de inlichtingendiensten een risico bestond dat ze zouden ontsnappen, maakte het Venezolaanse Hooggerechtshof bekend.

De Europese Unie heeft dinsdag de arrestatie veroordeeld van twee leden van de oppositie in Venezuela, en spreekt van 'een stap in de foute richting'. De EU herhaalt haar oproep tot een 'de-escalatie van spanningen', die al geleid hebben tot 120 doden in vier maanden in het Zuid-Amerikaanse land.