"Verdachte Stockholm had sympathie voor IS"

De opgepakte Oezbeek vroeg in 2014 een verblijfsvergunning aan in Zweden. In juni 2016 beslisten de migratie-autoriteiten hem het land uit te wijzen. Omdat hij Zweden niet verlaten had, waren de autoriteiten naar hem op zoek.

De arrestant gaf volgens de speurders sympathie te kennen voor de terreurorganisatie IS. "We weten dat hij sympathie getoond heeft voor extremistische organisaties, waaronder IS", zei politiewoordvoerder Jonas Hysing op een persconferentie.

Volgens Zweedse kranten zou er nog een tweede arrestatie zijn, maar die berichten kon het Zweedse parket niet bevestigen.

Identiteit slachtoffers bevestigd

Bij de aanslag met een vrachtwagen in Stockholm kwamen vier mensen om. Vanochtend liet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in een tweet weten dat één van de slachoffers een Belgische vrouw is. Dat is nu bevestigd door een verantwoordelijke van de politie van Stockholm. Ook de identiteit van de andere overleden personen werd bekendgemaakt en hun gezinnen zijn op de hoogte gebracht. Behalve een Belgische werden ook twee Zweden en een Brit gedood.