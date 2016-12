Verdachte aanslag Berlijn gefilmd voor 'moskee van IS-mensen'

Gisteren viel de politie binnen in een moskee in de wijk Moabit, op vier kilometer van de Breitscheidplatz, waar iemand dinsdag met een vrachtwagen op de kerstmarkt inreed. Nu blijkt dat hoofdverdachte Anis Amri daar acht uur na de aanslag ook gefilmd is.

De moskee wordt vermoedelijk bezocht door moslimextremisten. De lokale televisiezender Rbb verklaarde dat de moskee in kwestie geleid wordt door salafisten, die naar zichzelf verwijzen als 'de moskee van IS-mensen in Berlijn'. Daarvoor baseerde Rbb zich op transcripties van gesprekken doro veiligheidsdiensten De bewuste moskee staat bij de Duitse inlichtingendienst op een zwarte lijst van draaischijven van islamisten. Eerder raakte bekend dat Amri tijd zou hebben doorgebracht in het gebedshuis na in juli vorig jaar in Duitsland te zijn aangekomen.

De speurders gaan er ondertussen van uit dat de Tunesiër zich nog in Berlijn bevindt, aldus de krant Tagesspiegel. Een getuige zag de man na de aanval in de hoofdstad met een ernstige wonde aan zijn gezicht. De autoriteiten zijn er zo goed als zeker van dat Amri de dader van de aanslag is. Zijn vingerafdrukken werden gevonden in de vrachtwagen en volgens rbb zou hij zijn gsm en identiteitspapieren hebben achtergelaten.